Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva peut oublier le FC Barcelone !

Publié le 14 mai 2020 à 7h45 par T.M.

Alors que rien ne dit que Thiago Silva sera toujours au PSG la saison prochaine, son avenir ne s’écrirait en tout cas pas au FC Barcelone.

A 35 ans, Thiago Silva voit son contrat avec le PSG arriver à son terme. D’ici quelques semaines, le Brésilien sera donc libre de choisir son prochain club, à moins qu’il ne prolonger d’ici là. Problème, Leonardo ne se serait pas encore manifesté auprès de Thiago Silva et son entourage. Dernièrement, Isabela Pagliari faisait ainsi savoir : « Il y a un intérêt du Paris Saint-Germain, mais je ne sais pas à quel point on est et s'il y a quelque chose qui a changé. Mais cela est simplement un intérêt, il n'y pas eu de proposition et il n'y a pas d'offre ».

Pas d’avenir à Barcelone !