Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Campos avec Icardi

Publié le 7 août 2022 à 16h30 par La rédaction

Devenu indésirable au PSG, Mauro Icardi serait poussé vers la sortie. Et l'attaquant argentin figurerait notamment dans le viseur du Borussia Dortmund. Cependant, ce transfert pourrait bien être déjà plombé, puisque que le BVB serait sur le point de s'offrir Anthony Modeste.

Le PSG continue son opération dégraissage. Après le départ de Georginio Wijnaldum du côté de l’AS Roma, plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ de la capitale. Parmi eux, on retrouverait notamment Thilo Kehrer, Leandro Paredes ou encore Mauro Icardi. L’attaquant argentin ne figurerait pas dans les plans de Christophe Galtier. Cependant, cela ne se bousculerait pas au portillon pour signer l’ancien de l’Inter Milan. Et son départ aurait pris du plomb dans l’aile…

Dortmund tourne le dos à Mauro Icardi

En effet, Mauro Icardi figurerait sur les tablettes du Borussia Dortmund, qui recherche un remplaçant à Sébastien Haller, éloigné des terrains pendant de longs mois en raison de problèmes de santé. Cependant, d’après les informations de Foot Mercato et Sport 1, le BVB aurait décidé de se jeter sur Anthony Modeste. Le buteur de Cologne, qui connaît parfaitement le championnat, aurait fait l’objet d’une offre des Jaune et Noir comprise entre 4 et 6M€. Un attaquant qui serait donc recruté à petit prix, dans un tout autre budget que ce qui serait demandé par le PSG pour faire partir Mauro Icardi. Désormais, cette piste semble absolument révolue pour l’international argentin. Et il n’en resterait pas beaucoup…

PSG : Mbappé, Neymar, Messi… La mise au point de Galtier sur ses stars https://t.co/hYnzhyZYo1 pic.twitter.com/LSQl8w5mlI — le10sport (@le10sport) August 7, 2022

Un retour en Italie pour Mauro Icardi ?

La presse italienne évoquait plusieurs prétendants en Serie A. pour Mauro Icardi. Pendant quelques semaines, le tout nouveau promu Monza, qui réalise un mercato très ambitieux cet été, était annoncé sur la piste de Mauro Icardi, mais le dossier aurait rapidement été enterré, en raison des prétentions du joueur du PSG. Par la suite, la Sampdoria avait été annoncée comme faisant partie des clubs intéressés. Les dirigeants italiens s’étant lancés dans un tout nouveau projet, Icardi aurait alors pu faire son retour au sein du club qui l’a révélé aux yeux du grand public. Cependant, encore une fois, ce dossier aurait capoté. Des échecs successifs qui auraient épuisé la patience de Luis Campos, qui aurait pris une grande mesure pour accélérer le dossier…

Un ultimatum fixé par le PSG