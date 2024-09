Mercato - PSG : Solution inespérée pour cet indésirable ?

Axel Cornic

Le mercato estival a fermé ses portes dans les grands championnats européens, mais à l’étranger les clubs peuvent encore recruter et c’est le cas en Turquie. Après le très surprenant prêt de Victor Osimhen, Galatasaray planifierait l’arrivée d’autres stars et cela pourrait bien arranger les plans du Paris Saint-Germain.

Depuis l’arrivée de QSI, le PSG a toujours eu du mal à vendre et ça n’a pas changé avec le temps. Cet été, les dirigeants parisiens ont encore une fois dû accepter des compromis pour se débarrasser des indésirables, mais pour certains cela n’a même pas suffit.

L’été agité de Skriniar

C’est le cas de Milan Skriniar, qui était poussé vers la sortie depuis le début de l’été, avec Luis Enrique qui n’est clairement pas l’un de ses grands fans. Proche d’un retour en Serie A puis de la Saudi Pro League, le Slovaque n’a finalement pas bougé et au sein du PSG on s’est dit prêt à le réintégrer dans l’effectif pour les six prochains mois.

Galatasaray prêt à tenter le coup

Mais une occasion en or pourrait bien se présenter ! D’après les informations de Calciomercato.it, Skriniar serait dans le viseur de Galatasaray. Galvanisés par l’arrivée de Victor Osimhen, les dirigeants du club lisboète souhaiteraient frapper encore quelques gros coups avec Filip Kostic de la Juventus, Adrien Rabiot et donc le défenseur central du PSG.