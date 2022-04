Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos se fait charger après sa sortie !

Publié le 14 avril 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que Sergio Ramos a récemment ouvert la porte à une prolongation de contrat avec le PSG malgré sa saison très compliquée, Jérôme Rothen ne cautionne pas les propos du défenseur espagnol et n’a pas hésité à le tacler.

« J’aimerais jouer entre quatre et cinq ans de plus au haut niveau, puis vivre une autre expérience. Ici, j’ai deux ans à Paris, on va essayer d’en faire trois, un de plus, et on verra », confiait dernièrement Sergio Ramos (36 ans) au micro de Prime Video, affichant donc clairement son envie de prolonger d’une année avec le PSG alors que son contrat actuel court jusqu’en juin 2023. Des propos pour le moins inattendus vu la saison presque blanche que vit actuellement l’ancienne gloire du Real Madrid (6 matchs de Ligue 1 seulement) en raison de ses pépins physiques à répétition, et Ramos s’est d’ailleurs attiré les foudres d’un ancien joueur du PSG.

Rothen se lâche sur Ramos