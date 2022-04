Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a ciblé sa prochaine vente !

Publié le 14 avril 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors qu’il n’entre plus dans les plans du PSG pour l’avenir, Leandro Paredes sera poussé vers la sortie l’été prochain et pourrait finalement se diriger vers un retour en Serie A.

Recruté par le PSG en janvier 2019 pour la coquette somme de 40M€, Leandro Paredes (27 ans) a alterné le bon et le moins bon depuis sa signature dans la capitale. Le milieu de terrain argentin doit désormais affronter une rude concurrence dans l’entrejeu, et alors qu’il arrivera à un an de la fin de son contrat avec le PSG en juin prochain, Paredes se retrouve dans une impasse pour son avenir.

Le PSG cherche à lâcher Paredes

Comme l’a annoncé la Gazzetta dello Sport mercredi, la direction du PSG envisage de vendre Leandro Paredes l’été prochain et réclame 15M€ dans ce dossier. À noter que l’Inter Milan serait déjà positionné sur le milieu de terrain argentin, qui serait quant à lui attiré par la perspective d’un retour en Serie A.