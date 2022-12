Mercato - PSG : Sensation du Mondial, son avenir est déjà scellé

Thomas Bourseau

Grâce à ce qu’il a démontré au Qatar avec le Portugal, Gonçalo Ramos fait beaucoup parler de lui sur le marché des transferts. Le PSG serait intéressé, cependant, le Benfica Lisbonne aurait pris une grande décision pour le Portugais.

Gonçalo Ramos (21 ans) aurait pu débarquer au PSG à la dernière intersaison. Alors qu’il a été le héros du 1/8ème de finale de Coupe du monde opposant le Portugal à la Suisse (6-1) au cours duquel il a inscrit un doublé, l’attaquant du Benfica Lisbonne avait fait l’objet d’un vif intérêt lors du dernier mercato de la part du conseiller football du PSG, à savoir Luis Campos.

Le Benfica a recalé des clubs lors du dernier mercato

Et il semblerait que Gonçalo Ramos figurerait toujours dans les petits papiers du PSG, comme son coéquipier Antonio Silva (19 ans) comme le10sport.com vous le révélait en octobre dernier. D’après The Athletic , le Benfica Lisbonne aurait rejeté des offres de transfert pour Gonçalo Ramos lors de la dernière session des transferts.

La porte est fermée à double tour pour cet hiver, le ton est donné pour l’été prochain