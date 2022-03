Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ronaldinho en remet une couche sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 31 mars 2022 à 20h15 par G.d.S.S.

Alors que Kylian Mbappé arrivera au terme de son contrat avec le PSG à l’issue de la saison, l’ancienne gloire brésilienne Ronaldinho s’est de nouveau prononcée sur cet épineux dossier en l’incitant à prolonger.

Et si le PSG parvenait finalement, contre toute attente, à prolonger le contrat de Kylian Mbappé ? Comme le10sport.com vous l’a révélé, l’attaquant français et son entourage sont de plus en plus sensibles aux arguments avancés par la direction du PSG pour le retenir, et même si aucune décision définitive n’a été prise par Mbappé, toutes les options semblent désormais possibles. Ronaldinho a déjà affiché dans les colonnes du Parisien son envie de le voir rester au PSG, et l’ancien meneur de jeu brésilien en a remis une couche à ce sujet sur RMC Sport.

« Il peut rester »