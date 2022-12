Mercato - PSG : Rebondissement pour Mbappé après sa prolongation

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que son départ vers le Real Madrid semblait inéluctable, Kylian Mbappé a finalement prolongé son bail avec le PSG en mai dernier. Une prolongation de trois ans officialisée par l’écurie parisienne, un énorme soulagement pour les supporters. Néanmoins, l’accord trouvé avec l’international français se révèle plus complexe, de quoi rendre (encore) son avenir incertain.

Destiné à rejoindre le Real Madrid en fin de saison dernière, Kylian Mbappé a finalement cédé aux arguments du PSG. Malgré l’intérêt prononcé du Real Madrid, le champion du monde tricolore a prolongé son bail, permettant à l’écurie parisienne de ne pas voir sa star partir librement. Le 21 mai 2022, le Paris Saint-Germain officialisait la prolongation de Kylian Mbappé pour les trois prochaines années, mettant ainsi fin à un long feuilleton. Néanmoins, la réalité se révèle plus complexe et permet à Kylian Mbappé d’avoir encore la main pour la suite de sa carrière.

Une prolongation de 2 saisons + 1 en option qui relance tout

Initialement annoncé jusqu’en 2025, le nouveau contrat de Kylian Mbappé court en réalité jusqu’en 2024. Une troisième année figure effectivement en option, mais l’international français a son mot à dire si le PSG décide de l’activer. Cela change tout, puisque les deux camps devront à nouveau discuter en fin de saison si les dirigeants parisiens ne veulent pas revivre le même feuilleton à l’été 2024, lorsque Mbappé pourra quitter librement le PSG.

▶️Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a pris les choses en main pour Mbappé 👇 pic.twitter.com/pENjAOvMhk — le10sport (@le10sport) December 23, 2022

Les envies de départ de Mbappé toujours d’actualité