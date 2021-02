Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, départ… Daniel Riolo prend position pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 16 février 2021 à 20h15 par B.C.

Alors que le PSG affronte le FC Barcelone ce mardi soir, l’issue de ce huitième de finale pourrait avoir une grande importance pour l’avenir de Kylian Mbappé. Aux yeux de Daniel Riolo, le champion du monde tricolore ferait pourtant mieux de rester dans la capitale.

Ce mardi soir, Kylian Mbappé sera observé de près au Camp Nou. Le PSG va défier le FC Barcelone sur sa pelouse à l’occasion du huitième de finale aller de Ligue des champions sans Neymar et Angel Di Maria, de quoi mettre une pression particulière sur les épaules du Bondynois. Selon la presse espagnole, ce match pourrait d’ailleurs être décisif pour l’avenir de Kylian Mbappé. Si le club de la capitale venait à connaître un nouvel échec dès la phase éliminatoire de la compétition, l’attaquant de 22 ans pourrait être tenté de voir ailleurs selon la presse espagnole, alors que le Real Madrid rêve toujours de mettre la main sur lui. Cependant, Daniel Riolo estime que la réalité est plus complexe, et en profite pour glisser un gros conseil à Kylian Mbappé.

« Est-ce que c’est le bon moment pour aller au Real Madrid ? Je ne sais pas »