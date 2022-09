Foot - Mercato - PSG

PSG, Real Madrid... Camavinga dit tout sur son transfert

Publié le 25 septembre 2022 à 01h30 par Dan Marciano

Durant l'été 2021, Eduardo Camavinga prenait une grande décision en quittant Rennes. A seulement 19 ans, le milieu de terrain avait un choix important à faire. Courtisé par plusieurs équipes de Premier League, mais aussi par le PSG, l'international français s'est finalement envolé vers le Real Madrid. Ce samedi, il a justifié son transfert et raconté son adaptation.

Durant l'été 2021, le dossier Kylian Mbappé avait animé l'actualité du Real Madrid. Mais c'est un autre joueur français, qui a posé ses valises dans la capitale espagnole. Désireux de quitter Rennes, Eduardo Camavinga s'engageait jusqu'en 2027 avec la formation merengue. Pourtant, il ne manquait pas de courtisans. Comme annoncé par le10Sport.com, le PSG, Arsenal ou encore Manchester United avaient coché son nom. Mais un an après son transfert, Camavinga ne regrette pas son choix.

« C'est mon rêve depuis que je suis petit »

Dans un entretien accordé à GQ , Camavinga a révélé qu'il n'avait pas hésité à rejoindre le Real Madrid. « C'est mon rêve depuis que je suis petit. C'est le meilleur club du monde et quand ils sont venus pour me signer, je n'avais aucun doute. Je voulais venir. Des différences avec Rennes ? C'est différent, Quand je voyage dans un autre pays, les gens me reconnaissent parce que les matches de Madrid sont vus partout dans le monde. Ça n'a pas été un choc, puisque j'étais déjà habitué à la popularité, mais c'est à un autre niveau » a-t-il déclaré.

« Mon adaptation a été facile et rapide »

Au Real Madrid, il a intégré la grande colonie française, ce qui a facilité son intégration. « Je suis une extravertie, je parle à n'importe qui. Je trouve cela facile et dès le premier jour tout le monde a été gentil avec moi. Mon adaptation a été facile et rapide. Mes meilleurs amis sont français, mais je parle à tout le monde. Un peu plus avec Aurélien (Tchouameni), Rüdiger, Benzema ou Alaba. J'aime vivre à Madrid, le climat et les gens » a admis Camavinga.

