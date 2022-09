Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Le clan Camavinga s’enflamme après son transfert

Publié le 21 septembre 2022 à 07h15 par Thibault Morlain

Cela fait maintenant un peu plus d’un an qu’Eduardo Camavinga a quitté Rennes pour rejoindre le Real Madrid. Un énorme pas en avant pour l’international français qui a su se faire une place au sein du groupe de Carlo Ancelotti. Et visiblement, Camavinga serait plus heureux que jamais au Real Madrid.

En Ligue 1, Eduardo Camavinga a rapidement crevé l’écran avec Rennes. De quoi éveiller les convoitises des plus grands clubs européens. Et finalement, à l’été 2021, c’est le Real Madrid qui a raflé la mise. Aujourd’hui, les Merengue ne doivent d’ailleurs pas regretter leur investissement étant donné les performances déjà impressionnantes de Camavinga.

« Il est très heureux au Real Madrid »

Et Eduardo Camavinga ne regrette également pas son transfert au Real Madrid. Bien au contraire. En effet, pour Goal , Jonathan Barnett, agent de l’international français, a lâché : « Quel bilan après une année au Real Madrid ? Il est très heureux au Real Madrid. Depuis qu’il est arrivé, plusieurs bonnes choses sont arrivées ».

