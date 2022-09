Foot - Mercato - ASSE

Comment Galtier a réalisé un gros coup avec… Veretout à l’ASSE

Publié le 21 septembre 2022 à 04h45 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, Christophe Galtier et Jordan Veretout sont respectivement au PSG et à l’OM. Rivaux donc sur le terrain, ils ont toujours collaboré ensemble par le passé. C’était à l’ASSE. Le milieu de terrain était alors prêté chez les Verts et des précisions ont été apportées sur les coulisses de cette opération.

Lors du dernier mercato estival, Jordan Veretout a donc fait son retour en France. Après ses aventures en Italie, le milieu de terrain a été transféré à l’OM. Un troisième en Ligue 1 pour celui qui avait été formé au FC Nantes et prêté pendant une saison à l’ASSE. D’ailleurs, lors de son passage dans le Forez, Veretout évoluait sous les ordres d’un certain Christophe Galtier, désormais entraîneur du PSG.

« Un gros travail en amont »

Anciennement en charge du recrutement de l’ASSE, David Wantier est revenu sur l’arrivée de Jordan Veretout chez les Verts et comment Christophe Galtier avait réussi son coup avec celui qui évoluait alors à Aston Villa. « Il y avait eu un gros travail en amont et le club d’Aston Villa avait accepté notre proposition », a précisé Wantier pour Le Progrès .

« Attendre le moment propice »