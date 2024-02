Mercato : PSG, Real… Le rendez-vous est donné pour Erling Haaland !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Kylian Mbappé approche de la fin de son contrat avec le PSG et alimente les rumeurs, Erling Haaland a lui aussi été cité dans le viseur du Real Madrid, et ce malgré son engagement jusqu’en 2027. Interrogé sur le sujet, Pep Guardiola n’est pas étonné par ces spéculations et se montre même flatté, appelant les clubs intéressés à venir se manifester.

Depuis plusieurs années, un duel s’est mis en place entre Kylian Mbappé et Erling Haaland, les deux attaquants stars enchaînant les buts et se retrouvent régulièrement au cœur des rumeurs pour leur avenir. Sous contrat avec le PSG jusqu’à la fin de la saison, le capitaine des Bleus est annoncé avec insistance au Real Madrid, tout comme l’attaquant norvégien malgré son engagement jusqu’en juin 2027. D’autres clubs lorgnent de près Haaland, ce qui pourrait être le cas du PSG à l’avenir en cas de départ de Mbappé. Interrogé sur le sujet, Pep Guardiola invite les formations intéressées à se positionner, tout en affichant sa volonté de conserver sa star de nombreuses années.

« Si quelqu'un veut Erling, c'est facile. Appelez Manchester City et demandez »

« Pour un article, à cause d'un journaliste ou d'un compte Twitter, d'un compte Instagram... Pensez-vous qu'ils vont changer quoi que ce soit à ce qui va se passer ? Ce n'est pas ce qui va se passer. Ça se passera quand Erling décidera de prolonger son contrat ou non, quand le club décidera de prolonger un contrat ou non, ou quand nous aurons des offres potentielles pour lui ou non. Si quelqu'un veut Erling, c'est facile. Appelez Manchester City et demandez. C'est ce que nous faisons lorsque nous voulons signer quelqu'un. Ce n'est pas plus compliqué que cela », confie Guardiola, relayé par Yahoo Sport UK.

« Il est normal que le Real Madrid, Barcelone, les clubs italiens ou le PSG veuillent les meilleurs joueurs »