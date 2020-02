Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Mbappé se voit conseiller de… snober le Real Madrid !

Publié le 28 février 2020 à 3h45 par A.M.

Annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid ces derniers mois, Kylian Mbappé pourrait toutefois se poser des questions face à la situation du club merengue selon Frank Leboeuf.

Cela fait de nombreuses saisons que le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé. Toutefois, durant l'été 2017, l'attaquant français a choisi de rejoindre le PSG afin de former un énorme duo avec Neymar. Mais cela n'empêche pas le club merengue de continuer à suivre le Champion du monde au point d'être prêt à en faire le joueur le plus cher de l'histoire. Malgré tout, Frank Leboeuf estime que Kylian Mbappé a finalement pas un grand intérêt à rejoindre la capitale espagnole.

Leboeuf ne voit plus Mbappé au Real Madrid