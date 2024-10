Mercato - PSG : Poussé vers la sortie, il vide son sac

Axel Cornic

Lors du dernier mercato, le Paris Saint-Germain a tenté de se débarrasser de quelques joueurs jugé encombrants par Luis Enrique et c’est notamment le cas de Milan Skriniar. Arrivé il y a un an et demi, le Slovaque a clairement perdu des places au cours de sa première saison et semble désormais n’être plus qu’un quatrième choix au poste de défenseur central.

Il devait devenir le nouveau patron de la défense aux côtés de Marquinhos, mais la hype autour de Milan Skriniar n’a finalement duré que quelques mois. L’ancien de l’Inter est en effet totalement sorti des plans de Luis Enrique au PSG et lors du dernier mercato estival, il a même été poussé vers la sortie.

« Cet été, on m’avait dit que je ne serais pas utilisé comme la saison dernière »

Après être revenu sur son été agité récemment en conférence de presse avec sa sélection, le joueur du PSG a décidé d’en remettre une couche récemment. « Cet été, il y avait beaucoup d’options car on m’avait dit que je ne serais pas utilisé comme la saison dernière. Il y avait des possibilités de prêt car nous étions déjà dans la phase finale du mercato. Cependant, nous avons décidé qu'il valait mieux rester et nous battre pour avoir une chance » a déclaré Milan Skriniar, auprès du média slovaque Sport Aktuality.

« Est-ce que j’ai parlé avec Luis Enrique ? Non, parce qu'il ne parle pas de ces choses »

« La situation est ce qu'elle est et je ne suis certainement pas content, mais la seule chose que je peux faire, c'est continuer à bien m'entraîner et à travailler dur » a assuré Skriniar, avant de lâcher une petite confidence sur sa cohabitation avec Luis Enrique au PSG. « Est-ce que j’ai parlé avec Luis Enrique ? Non, parce qu'il ne parle pas de ces choses. Bien sûr, j'aimerais avoir plus d'opportunités, mais je respecte les décisions de l'entraîneur. J'essaie de me battre pour gagner une chance. j'attendrai ma chance ».