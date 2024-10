PSG : L’incroyable prédiction, Luis Enrique tape dans le mille !

Thomas Bourseau

L’exclusion de Ronald Araujo pendant le quart de finale retour de Ligue des champions a été le point de bascule de la double confrontation entre le PSG et le FC Barcelone. En supériorité numérique, les hommes de Luis Enrique étaient venus à bout des Blaugrana (4-1). Et le coach du Paris Saint-Germain avait d’ailleurs annoncé la couleur à son groupe.

Luis Enrique avait tout vu avant tout le monde. Ex-entraîneur du FC Barcelone et de Xavi Hernandez l’espace d’une saison en 2014/2015, l’actuel coach du PSG se mesurait à son club de coeur la saison dernière en quarts de finale de la Ligue des champions : le Barça.

Luis Enrique avait prévenu le PSG pour Araujo

Dans le cadre de cette double confrontation, Luis Enrique avait communiqué à Kylian Mbappé de nombreux conseils sur ses replis défensifs pas assez conséquents à son goût comme les caméras de Movistar+ l’ont dévoilé par le biais du documentaire dont Luis Enrique est le protagoniste : Vous n’en savez foutre rien. En parallèle, le technicien espagnol du PSG a insisté sur un point qui s’est avéré être fondamental dans ce choc contre Barcelone.

«C’est celui qui a le plus de problèmes avec la sortie du ballon»

En effet, dans des propos rapportés par Foot Mercato, Luis Enrique avait tenu à attirer l’attention de son vestiaire sur Ronald Araujo et les problèmes dont le défenseur uruguayen éprouvés dans les sorties de balle. « Araujo est un joueur de haut niveau, mais c’est celui qui a le plus de problèmes avec la sortie du ballon. Chaque fois qu’il reçoit le ballon, nous bloquons une ligne de passe et nous sommes à l’intérieur ». Au final, le pressing du PSG aura débouché sur l’exclusion d’Araujo pendant le quart de finale retour et donc la qualification du Paris Saint-Germain pour les demi-finales.