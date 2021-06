Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi le Qatar peut croire en l'arrivée de Zinedine Zidane !

Publié le 8 juin 2021 à 16h30 par Bernard Colas mis à jour le 8 juin 2021 à 16h34

Alors qu’il a quitté le Real Madrid il y a quelques jours, Zinedine Zidane reste dans le collimateur du PSG. L’état-major qatari s’intéresse en effet de près à l’ancien numéro 10 français, ambassadeur du Mondial 2022, et le rêve est permis.

Lassé des critiques dont il faisait l'objet ces derniers mois, Zinedine Zidane a pris la décision de quitter le banc de touche du Real Madrid après une saison blanche. Comme en 2018, l’ancien numéro 10 part malgré son engagement avec la Casa Blanca , mais cette fois-ci, le principal intéressé n’a pas l’intention de prendre une année sabbatique. « Je quitte le banc, mais je ne suis pas fatigué d’entraîner », a-t-il prévenu dans une lettre publiée le 31 mai dernier dans le quotidien AS . Cependant, Zinedine Zidane dispose de peu d’options pour rebondir. Alors qu’on l’annonçait avec insistance à la Juventus ces derniers mois, les Bianconeri ont finalement décidé de rappeler Massimilano Allegri, une année seulement après son départ. Et si la perspective de prendre la succession de Didier Deschamps chez les Bleus après le Mondial 2022 ne laisse pas insensible l’ancien meneur de jeu français, c’est au PSG que l’on pourrait le retrouver dans un avenir proche.

Le PSG y croit pour Zidane

À Paris, le flou règne toujours concernant l’avenir de Mauricio Pochettino, et ce malgré les récentes sorties de Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi pour temporiser la situation. Courtisé par Tottenham, l’Argentin serait déçu par le fonctionnement du PSG et entretiendrait des relations froides avec le directeur sportif parisien. Alors que Pochettino n’est pas sorti de son mutisme jusqu’à maintenant pour démentir les nombreuses rumeurs l’annonçant sur le départ, cela oblige l’état-major qatari à anticiper tous les scénarios possibles en vue de la saison prochaine, de quoi totalement relancer l’avenir de Zinedine Zidane. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com ce mardi, le Qatar rêve de pouvoir nommer l’ancien entraîneur du Real Madrid sur le banc de touche parisien et se prépare à passer à l’action dans l’éventualité d’un départ de Mauricio Pochettino. Doha peut d’ailleurs compter sur le soutien d’Alain Migliaccio, principal conseiller du Français, qui plaide en faveur d’une arrivée au PSG depuis plusieurs mois comme nous vous le révélions en avril 2020, et cela reste d’actualité.

Quand la presse espagnole évoquait déjà le grand rêve du Qatar

Inenvisageable aux yeux de certains, la venue de Zidane au PSG reste pourtant une possibilité évoquée depuis de nombreux mois, y compris en Espagne. Alors que le Français était encore en poste au Real Madrid, Eduardo Inda confirmait sur le plateau d’ El Chiringuito les plans de Doha lorsque la position de Thomas Tuchel était fragilisée. « Il y a un club qui suit Zidane depuis plusieurs années et qui l'appelle systématiquement. Ce club, c'est le PSG, qui lui a récemment dit que s'il quitte le Real Madrid, un projet sportif est à sa disposition, avec l'argent qu'il veut », annonçait le directeur d’ OK Diario . Une stratégie visant également à convaincre Kylian Mbappé de prolonger son séjour dans la capitale, alors que son bail court jusqu'en 2022. D’après nos informations, le PSG est bel et bien disposé à dégainer une grosse offre pour convaincre Zizou de s’assoir sur le banc de touche du Parc des Princes, une offensive déjà mentionnée par le média espagnol il y a huit mois, annonçant que le Qatar était prêt à faire de Zidane l’entraîneur le mieux payé de la planète devant Diego Simeone, et ses 22M€ nets par saison à l'Atlético de Madrid.

« Le PSG ? Il ne faut jamais dire jamais », reconnaissait Zidane