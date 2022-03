Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Pochettino, c'est terminé !

Publié le 11 mars 2022 à 11h45 par A.M.

Après la déroute contre le Real Madrid, l'avenir de Mauricio Pochettino ne semble plus faire aucun doute, l'Argentin ne sera plus l'entraîneur du PSG la saison prochaine.

Malgré la victoire au match aller (1-0) et la première heure de jeu très maitrisée au retour, le PSG a finalement laissé filer la qualification de manière assez incroyable, ce qui devrait engendrer de nombreux changements en interne. L'avenir de Mauricio Pochettino est au cœur de toutes les discussions. Mais le technicien argentin assurait mercredi soir que ce n'était pas encore le sujet. « C’est impossible de parler de ça maintenant. On est tellement déçus. On va devoir tous se relever car c’est un moment difficile pour nous », assurait l'entraîneur du PSG.

Le départ de Pochettino ne fait plus de doute