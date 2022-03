Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prépare son offre pour Mbappé !

Publié le 11 mars 2022 à 8h15 par A.M. mis à jour le 11 mars 2022 à 8h59

Après le fiasco contre le Real Madrid, l'avenir de Kylian Mbappé est toujours une priorité au PSG. Et le Qatar est prêt à tout pour le convaincre de prolonger.

C'est déjà l'heure du bilan pour le PSG. Eliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le club parisien va devoir tirer les conclusions de ce fiasco contre le Real Madrid. De grandes décisions seront prises prochainement, mais l'objectif prioritaire reste clair, à savoir prolonger Kylian Mbappé. Dans cette optique, le PSG semble prêt à tout, mais n'a pas encore transmis de proposition financière à son attaquant. « On n'a pas transmis d'offre précise. Il y a un élément important : je pense que la dernière chose qu'on mettra sur ce contrat, ce sera le montant. On a envie de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il devienne le meilleur joueur possible (...) Mettre le montant, ça prendra deux minutes à la fin », assurait récemment Leonardo.

Le PSG va revenir à la charge pour Mbappé