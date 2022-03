Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Madrid, le tapis rouge est déroulé pour Mbappé !

Publié le 11 mars 2022 à 6h15 par Th.B.

Pourtant buteur, Kylian Mbappé n’a pas suffi pour permettre au PSG de battre le Real Madrid au Santiago Bernabeu et pour se qualifier pour les 1/4 de finales de la Ligue des champions mercredi soir (3-1). L’occasion pour Guti de faire un appel du pied à l’attaquant du PSG.

On prend les mêmes et on recommence. À l’instar du match aller le 15 février dernier, moment que Kylian Mbappé avait choisi pour inscrire le but victorieux en toute fin de rencontre face au Real Madrid (1-0), l’attaquant du PSG a remis ça lors du 1/8ème de finale retour mercredi soir, mais cette fois-ci au Santiago Bernabeu. Cependant, l’épilogue du match n’a pas été le même puisque le Real Madrid de Karim Benzema, auteur d’un triplé, a pris le meilleur sur le PSG (3-1). L’occasion pour la presse espagnole de s’enflammer pour la qualification merengue, mais aussi pour Kylian Mbappé.

« Ta maison, le Bernabeu t’attend »