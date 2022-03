Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce de Mbappé serait imminente !

Publié le 11 mars 2022 à 11h15 par A.M.

L'élimination du PSG contre le Real Madrid ne devrait pas avoir une influence sur l'avenir de Kylian Mbappé, mais cela va accélérer le processus.

Comme révélé par le10sport.com, Kylian Mbappé a un accord verbal avec le Real Madrid ce qui le rapproche d'un départ du PSG en fin de saison, à l'issue de son bail. Toutefois, tout avait été mis en stand by par le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre les deux clubs. Une échéance qui a pris fin avec le fiasco du PSG qui a laissé filer la qualification pour les quarts de finale de C1. Par conséquent, les discussions pour l'avenir de Kylian Mbappé vont être relancées.

Mbappé va bientôt décider