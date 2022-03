Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour la succession de Mbappé, ça se confirme !

Publié le 2 mars 2022 à 20h30 par Arthur Montagne

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé est toujours incertain, le PSG scrute le marché dans le cas où son attaquant venait à partir. Et la piste menant à Robert Lewandowski se confirme.

L'été prochain, le PSG pourrait être contraint de se mettre en quête d'un nouvel avant-centre. Et pour cause, l'avenir de Kylian Mbappé est incertain. Sous contrat jusqu'en juin prochain, l'international français n'a toujours pas tranché pour son avenir alors que le Real Madrid en a fait sa grande priorité pour l'été prochain avec l'ambition de le recruter libre. Conscient de la situation, le PSG tente tout pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger et lui aurait proposé un contrat de deux ans assorti d'un salaire annuel avoisinant les 50M€ nets, ainsi qu'une prime de fidélité de 100M€. Malgré tout, le PSG sait également que le risque d'un départ de son attaquant est bel et bien réel ce qui pousse le club de la capitale à scruter le marché afin de trouver un nouveau buteur. Dans cette optique, le10sport.com vous révélait en exclusivité le plan de vol du PSG. La priorité se nomme Erling Haaland, tandis que la piste menant à Robert Lewandowski est également étudiée. L'été dernier, Pini Zahavi avait d'ailleurs rencontré la direction parisienne.

Le PSG est dans le coup pour Lewandowski