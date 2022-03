Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Malgré l'offre légendaire du Qatar, le Real Madrid ne tremble pas pour Mbappé !

Publié le 2 mars 2022 à 18h30 par Arthur Montagne

Pendant que le PSG tente tout pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger son bail, avec une proposition impressionnante sur le plan financier, le Real Madrid suit ça avec une grande sérénité et ne semble absolument pas inquiet quant à la signature de l'attaquant français en fin de saison.

Le feuilleton Mbappé a pris une nouvelle tournure ces derniers mois, notamment à cause du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions qui a offert une double confrontation entre le PSG et le Real Madrid. L'attaquant français reconnaissait qu'il n'avait toujours pas tranché pour son avenir. « Ma décision n’est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera », assurait-il au micro de Prime Video . Par conséquent, le PSG a décidé de s'engouffrer dans la brèche en proposant un énorme contrat à son joueur. En effet, selon les informations du Parisien , le club de la capitale a transmis une offre à Kylian Mbappé basée sur un contrat jusqu'en 2024 avec à la clé un salaire annuel estimé à 50M€ nets ainsi qu'une prime de fidélité estimée à 100M€. Mais visiblement, cela ne fait pas trembler le Real Madrid.

Le Real Madrid est toujours sûr de lui pour Mbappé