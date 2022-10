Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour cette piste d’Henrique, c’est terminé

Publié le 25 octobre 2022 à 07h30

Thomas Bourseau

Jude Bellingham figurerait dans les petits papiers du PSG, Antero Henrique ayant pris la décision de prendre des renseignements sur l’Anglais. Disposant d’une belle cote sur le marché, le milieu du Borussia Dortmund plaît à Pep Guardiola.

Du haut de ses 19 ans, Jude Bellingham semble déjà avoir l’Europe à ses pieds. Que ce soit Manchester United, Manchester City, Liverpool, le Real Madrid ou encore le PSG, tous seraient sur les rangs pour accueillir l’international anglais qui a hérité du brassard de capitaine du Borussia Dortmund. Sous contrat jusqu’en juin 2025 au BvB , Bellingham semblerait être bien parti pour quitter le club à la prochaine intersaison alors que les dirigeants du club de la Ruhr réclameraient une somme avoisinant les 125M€.

Chelsea et le PSG en retard derrière Liverpool et le Real Madrid pour Bellingham

D’après Média Foot, Antero Henrique se serait renseigné au sujet de la situation de Jude Bellingham dans le cadre d’un éventuel transfert au PSG, lui qui est en charge des discussions pour les arrivées et les ventes. Cependant, à en croire le journaliste Simon Philips qui s’est confié à GiveMeSport , il n’y aurait plus qu’une finale entre Liverpool et le Real Madrid pour le transfert de Jude Bellingham et ce, bien que les dirigeants de Chelsea se pencheraient sur cas.

