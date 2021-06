Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour cette piste à 58M€, c’est terminé !

Publié le 29 juin 2021 à 6h30 par Th.B.

Bien que le PSG semble être intéressé par le profil du jeune Ben White, Arsenal aurait concrètement devancé Leonardo et les dirigeants parisiens dans la course à la signature du défenseur central de Brighton.

Depuis le départ de Thiago Silva pour Chelsea en août dernier, le PSG évolue avec Presnel Kimpembe et Marquinhos qui a été repositionné en défense centrale après avoir été aligné en sentinelle pendant un bon moment. Néanmoins, Leonardo chercherait quand même à pallier le départ de Silva en recrutant un nouveau défenseur central. En atteste sa tentative auprès de David Alaba et les dossiers Raphaël Varane et Sergio Ramos qui sembleraient bel et bien ouverts. En outre, le directeur sportif du PSG songerait également à Ben White, jeune international anglais de 23 ans qui évolue à Brighton. Cependant, Arsenal aurait pris une longueur d’avance sur le PSG.

Arsenal en pole position pour Ben White