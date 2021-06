Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tenté un coup surprenant pour le poste d’entraîneur !

Publié le 29 juin 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que Carlo Ancelotti s’en était allé du côté du Real Madrid, Leonardo aurait discuté avec Tottenham pour que le club londonien libère André Villas-Boas à l’été 2013. Mais c’était sans compter sur la réticence du Portugais d’aller entraîner le PSG.

De retour en 2019 à la tête de la direction sportive, Leonardo avait déjà occupé cette position au tout début du projet QSI entre 2011 et 2013 avant de partir au cours de l’été 2013 juste après avoir bouclé le recrutement de Marquinhos qui est depuis devenu capitaine du PSG. Et au même moment, alors que Carlo Ancelotti avait quitté son poste pour aller entraîner le Real Madrid, le PSG était à la recherche d’un coach. Finalement, c’est Laurent Blanc qui a été nommé, mais Leonardo a tenté de faire venir André Villas-Boas alors en poste à Tottenham comme le principal intéressé l’a fait savoir.

« J'ai eu une offre du Paris Saint-Germain, mais j’ai dit non »