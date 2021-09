Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a douté de son avenir à Paris…

Publié le 28 septembre 2021 à 14h45 par Th.B.

Alors qu’il n’avait été nommé entraîneur que six mois auparavant, Mauricio Pochettino aurait songé à quitter le PSG en fin de saison dernière en raison de la réalité du travail demandé à Paris qui n’aurait pas été la même que ses attentes. Explications.

Dans la foulée de l’issue du dernier exercice au cours duquel le PSG a laissé filer le titre de champion de France au LOSC et a dû se contenter de la Coupe de France, Mauricio Pochettino aurait demandé à ses dirigeants de le libérer de son contrat qui ne courrait alors que jusqu’en juin 2022 selon Libération. Une information qui a été démentie par France Bleu notamment, mais les rumeurs d’un départ de Pochettino à Tottenham ou au Real Madrid ont été nombreuses. Finalement, Mauricio Pochettino a prolongé son contrat au PSG pour une saison supplémentaire.

Pochettino aurait douté en fin de saison dernière…