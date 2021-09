Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi pourrait réaliser le souhait de Neymar pour le remplaçant de Mbappé !

Publié le 28 septembre 2021 à 14h15 par Th.B.

Arrivé en grande pompe au cours du dernier mercato estival, Lionel Messi pourrait permettre à Neymar d’arriver à ses fins au niveau de la succession de Kylian Mbappé. Le Brésilien souhaiterait voir son compatriote Richarlison débarquer et ce dernier aimerait évoluer aux côtés du numéro 30 du PSG…

Dans la dernière ligne droite du mercato estival, le PSG a vu le Real Madrid tenter de lui arracher Kylian Mbappé des bras. En effet, une offre de transfert a été soumise et immédiatement repoussée par les décideurs parisiens comme le directeur sportif Leonardo l’a assuré à RMC Sport . Le média révélait d’ailleurs qu’en cas de départ de Mbappé, Neymar aurait communiqué le nom de son compatriote Richarlison afin de combler le vide laissé par son compère d’attaque au PSG bien que le10sport.com vous ait assuré le 24 août qu’aucun contact n’avait été initié entre les différentes parties. Finalement, Mbappé n’a pas bougé, mais pourrait plier bagage à la fin de la saison, soit au moment de l’expiration de son contrat.

« J'aimerais avoir l'occasion de jouer et d'apprendre un peu de Messi »