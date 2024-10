Mercato - PSG : Plusieurs buteurs transférés cet hiver ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avec l’absence sur blessure de Gonçalo Ramos pour plusieurs mois, le PSG est en manque de solutions au poste de numéro 9. Un journaliste du Parisien fait le point à ce sujet et n’exclut pas du mouvement lors du mercato de janvier, autant dans le sens des arrivées que dans le sens des départs.

La défaite concédée par le PSG sur la pelouse d’Arsenal mardi soir en Ligue des Champions (2-0) soulève de nombreuses interrogations, et notamment en ce qui concerne le secteur offensif. Le club de la capitale a semblé en manque de solutions en attaque, d’autant que Luis Enrique est privé de Gonçalo Ramos pour plusieurs mois en raison d’une blessure. Mais faut-il pour autant s’attendre à du mouvement au PSG lors du prochain mercato hivernal ?

« Il manque un buteur... »

Dans un chat organisé avec les internautes, le journaliste du Parisien Marc Mechenoua s’est prononcé à ce sujet : « Il manque à ce PSG un buteur mais le profil de l'attaquant tel qu'imaginé par Luis Enrique a une palette très large, entre finisseur mais aussi « playmaker ». On ne peut pas dire que ce type de joueurs court les rues. Il y a peut-être Julien Alvarez mais il a signé à l'Atlético Madrid. Gabriel Jesus ou Kaï Havertz (Arsenal) mais le premier est blessé quand le second se sent bien en Angleterre », assure le journaliste.

Ramos ou Kolo Muani sur le départ pour attirer un nouveau buteur ?

Et il laisse entendre par la suite que le PSG pourrait prévoit du mouvement cet hiver et que plusieurs transferts pourraient être bouclées, en fonction des potentielles ventes de Gonçalo Ramos ou Randal Kolo Muani : « Si l'on se réfère à cet été, Paris aurait recruté un 9 si Kolo Muani ou Ramos étaient partis. Je pense que pour cet hiver, le constat pourrait être le même ». Affaire à suivre…