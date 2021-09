Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris prend le dossier Mbappe à l’envers…

Publié le 15 septembre 2021 à 22h20 par La rédaction

En Espagne, certains médias affirment que Kylian Mbappe serait très remonté contre son club après le match contre Clermont. Analyse.

Ces dernières heures, le média espagnol OK Diario a affirmé que Kylian Mbappe, qui est en contact très régulier avec le Real Madrid, aurait rassuré le club sur le fait qu’il ne prolongerait pas avec Paris. Selon OK Diario , l’attaquant français aurait particulièrement mal vécu les sifflets à l’annonce de son nom contre Clermont au Parc des Princes et serait persuadé qu’ils auraient été fomentés par le club de la capitale afin de faire pression sur lui pour sa prolongation.

Seul le terrain…

Si ces informations sont exactes, ce qui reste à confirmer, alors elles témoignent du fait que le PSG n’utilise absolument pas la bonne méthode pour convaincre Mbappe. Compte tenu de la détermination du joueur et de son caractère affirmé, faire pression n’aura aucun effet sur lui si ce n’est augmenter encore sa détermination. Aujourd’hui, la seule option pour Paris paraît être de laisser faire le terrain en espérant que Kylian Mbappe prenne un tel plaisir aux côtés duo Neymar-Messi qu’il décide au final de rester.