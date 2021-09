Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris à contre-sens sur Mbappe !

Publié le 15 septembre 2021 à 21h40 par La rédaction

En Espagne, certains médias ont affirmé que Mbappe avait récemment rassuré le Real sur ses intentions. Analyse.

Selon le média espagnol OK Diario , Kylian Mbappe, via son entourage et ses proches, serait en contact quasi-quotidien avec le Real Madrid et il rassurerait régulièrement le club merengue sur ses intentions et sur le fait qu’il ne prolongerait pas son contrat à Paris.

Contre-productif