Mercato - PSG : Haaland, Mbappé... Javier Tebas en rajoute un couche !

Publié le 15 septembre 2021 à 17h15 par A.M.

Interrogé sur ses propos concernant la capacité du Real Madrid à recruter Erling Haaland et Kylian Mbappé, Javier Tebas en a rajouté une couche.

Depuis plusieurs jours, Javier Tebas multiplient les sorties médiatiques afin de défendre La Liga où la santé financière des clubs espagnols est inquiétante. Mais le président de la ligue espagnole assure le contraire et pour cela, il expliquait récemment que le Real Madrid avait le budget pour recruter Kylian Mbappé et Erling Haaland l'été prochain. « Le Real Madrid a vendu pour 200M€ de joueurs. Ils ont assez d’argent pour recruter Mbappé et Haaland. Ils n’ont pas perdu d’argent et en plus ils ont vendu des actifs. Ce qui n’est pas compréhensible c’est que quelqu’un perde 400M€, ait 500M€ de masse salariale et puisse refuser des offres comme celle faite pour Mbappé », confiait Javier Tebas. Une sortie qui n'avait pas manqué de faire réagir.

Haaland et Mbappé au Real ? Tebas confirme