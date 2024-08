Mercato - PSG : On connaît déjà la première recrue de 2025 ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Xavi Simons n’évoluera pas au PSG la saison prochaine. L’attaquant néerlandais n’a pas été convaincu par le projet présenté par Luis Enrique et a fait le choix de rester en Bundesliga, au RB Leipzig. Prêté jusqu’à la fin de la saison, il pourrait bien retourner à Paris en 2025 et enfin débuter son parcours en Ligue 1.

Comme annoncé par le 10Sport.com, Luis Enrique souhaitait récupérer Xavi Simons, prêté la saison dernière au RB Leipzig. Mais son discours n’a pas été jugé assez ambitieux. Finalement, l’attaquant néerlandais a fait le choix de la continuité en restant en Allemagne.

Xavi Simons dit tout après son retour

« J’ai obtenu tout ce que je voulais à Leipzig. J’ai rejoint une grande équipe et j’ai senti que tout le monde me faisait confiance. J’ai pu m’épanouir en tant que joueur et en tant qu’individu. Le RB Leipzig est l’endroit idéal pour cela. De plus, le club m’apprécie beaucoup et m’a clairement fait savoir ces derniers mois qu’il souhaitait me recruter » a confié Xavi Simons, une nouvelle fois prêté jusqu’à la fin de la saison.

Une autre histoire en 2025 ?

Mais en 2025, Xavi Simons est censé retourner au PSG. Le joueur de 21 ans pourrait bien renforcer les rangs de la formation parisienne durant la saison 2025/2026. A condition que l’équipe française parvienne à trouver, cette fois-ci, les bons arguments.