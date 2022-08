Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle confirmation pour le transfert de Paredes

Publié le 22 août 2022 à 21h45 par Pierrick Levallet

Cet été, le PSG a prévu un grand dégraissage au sein de son effectif. Leandro Paredes pourrait d’ailleurs connaître le même destin que ceux qui ont déjà quitté le club. Convoité par la Juventus, l’Argentin pourrait voir le club turinois passer à l’action plus tôt que prévu, le milieu de terrain de 28 ans étant bien la priorité des Bianconeri.

Alors que Luis Campos n’a pas encore terminé son recrutement, le conseiller sportif parisien doit également s’occuper du dégraissage prévu dans l’effectif du PSG. Plusieurs joueurs pourraient être poussés vers la sortie cet été. Thilo Kehrer, Georginio Wijnaldum, Colin Dagba, Arnaud Kalimuendo, Eric Junior Dina-Ebimbe et Thierno Baldé ont déjà quitté le club, Leandro Paredes pourrait s’ajouter à cette liste. L’Argentin n’est plus considéré comme indispensable au PSG alors qu’il est convoité par la Juventus. D’ailleurs, les Bianconeri pourraient passer à l’action plus vite que prévu.

Offensive imminente de la Juventus pour Paredes ?

Comme le rapportait CalcioMercato.it ce dimanche, la Juventus envisagerait de plus en plus la possibilité de faire venir Leandro Paredes indépendamment des départs au sein de son effectif. Massimiliano Allegri voudrait recruter un joueur du profil de l’Argentin avant la fin du mercato. Le technicien italien pourrait ainsi mettre la pression à la direction bianconeri pour boucler l’arrivée du joueur du PSG avant que finaliser ses départs.

Paredes est bien la priorité de la Juventus