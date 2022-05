Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar est dans une impasse pour son avenir !

Publié le 26 mai 2022 à 3h30 par Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en 2025 avec le PSG, Neymar veut rester à Paris tandis que le club de la capitale ne s'opposerait pas à son transfert. Mais le Brésilien semble toutefois face à une issue.

Cet été, le PSG pourrait bien décidé d'ouvrir la porte à un transfert de Neymar, qui n'est plus en odeur de sainteté à Paris. Mais encore faut-il que des offres arrivent, ce qui est loin d'être garanti. Dans cette optique, les regards se tournent vers le FC Barcelone qui avait tenté de rapatrier le Brésilien en 2019. Mais cette fois-ci, cela semble plus compliqué comme l'assure Joan Laporta.

Le Barça ne peut pas le faire revenir

« Qui n'aime pas Neymar ? C'est un joueur exceptionnel. Il a un contrat avec le PSG, il lui reste quatre ou cinq ans. Ces joueurs qui ont signé dans des clubs comme le PSG, ont presque signé leur esclavage. Pour de l'argent. Nous ne sommes pas en mesure d'acheter ce qu'il en coûterait pour transférer ces joueurs. Ce serait irrationnel. Si ce sont des joueurs libres et dans le marché, alors ils sont d'une qualité exceptionnelle et on les a déjà appréciés au Barça. Il appartiendrait alors à l'entraîneur de se demander s'il peut ou non s'intégrer dans le nouveau projet du Barça », assure le président du Barça dans une interview accordée à L'Esportiu .