Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar décisif pour Mbappé ? La réponse de Riolo !

Publié le 3 février 2021 à 23h45 par A.M.

Alors que la prolongation de Neymar semble désormais imminente, cela ne devrait pas pour autant influencer l'avenir de Kylian Mbappé dont le contrat prend également fin en juin 2022.

Mardi, Marcelo Bechler a lâché une bombe sur l'avenir de Neymar, assurant que le PSG et l'attaquant brésilien étaient tombés d'accord pour une prolongation de quatre ans. L'annonce pourrait être faite de façon imminente, et cela pourrait même avoir un impact sur l'avenir de Kylian Mbappé dont le contrat s'achève également en 2022. Les deux joueurs sont très proches et le fait de voir Neymar rester au PSG pourrait convaincre le Champion du monde d'en faire autant. Mais Daniel Riolo ne semble pas du tout y croire.

Riolo ne pense pas que la prolongation de Neymar puisse convaincre Mbappé