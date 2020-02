Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a été convaincu par... Unai Emery !

Publié le 11 février 2020 à 5h30 par T.M.

En 2017, Neymar a rejoint le PSG. Un transfert qu’Unai Emery avait pris en main.

Le PSG a fait trembler le monde du football en levant la clause libératoire de Neymar, qui était alors fixée à 222M€ au FC Barcelone. Un transfert retentissant pour le club de la capitale, mais encore fallait-il convaincre le Brésilien de rejoindre le PSG. Et c’est Unai Emery, qui était alors en charge de trouver les bons mots auprès de Neymar.

« C'est l'entraîneur qui doit le convaincre du projet de jeu »

Dans un entretien accordé à France Football, Unai Emery a livré les coulisses de l’arrivée de Neymar et son rôle dans cette opération. L’ancien entraîneur du PSG a alors confessé : « quand on était sur le point de faire signer Neymar, ç'a été à moi d'expliquer en personne à “Ney” que l'on allait faire l'équipe autour de lui. Avec un joueur aussi phénoménal, tu ne peux pas lui dire qu'il y a déjà une équipe et qu'il va devoir s'adapter. Tu dois faire l'équipe pour lui. Sinon, il ne vient pas, c'est certain. Le président et la direction parlent contrat. Mais c'est l'entraîneur qui doit le convaincre du projet de jeu ».