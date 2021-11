Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Newcastle tente un joli coup à Paris !

Publié le 16 novembre 2021 à 11h45 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2024, Abdou Diallo est barré par la concurrence au PSG. Et Newcastle aurait décidé de se positionner pour recruter l'international sénégalais.

Après avoir échoué à se séparer de ses indésirables, à l'exception de Mitchel Bakker qui a rejoint le Bayer Leverkusen pour environ 7M€, le PSG cherchera à vendre lors des prochains mercatos. Plusieurs joueurs sont ainsi concernés à l'image de Danilo Pereira, Thilo Kehrer, Mauro Icardi ou encore Abdou Diallo. Ce dernier susciterait d'ailleurs l'intérêt de Newcastle et de ses nouveaux moyens colossaux.

Newcastle s'intéresse à Diallo