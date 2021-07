Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Milinkovic-Savic lâche un indice de taille sur son avenir !

Publié le 11 juillet 2021 à 21h15 par La rédaction

Le PSG pourrait, de nouveau, tenter de recruter Sergej Milinkovic-Savic notamment en cas d'échec dans le dossier Paul Pogba. Mais le joueur de la Lazio a lâché un message lourd de sens sur son avenir.

Le milieu de terrain demeure l’un des chantiers prioritaires de Leonardo. Malgré l’arrivée de Georginio Wijnaldum, le PSG recherche un nouveau joueur capable de renforcer ce secteur et aurait ciblé Paul Pogba. Le directeur sportif parisien aurait entamé des contacts avec son agent Mino Raiola et serait sur le point de lui proposer un contrat de quatre ans + une année en option. Le joueur de Manchester United est la grande priorité du PSG, mais en cas d’échec, le club parisien pourrait se concentrer sur le dossier Sergej Milikovic-Savic selon ESPN. Un profil déjà suivi par Leonardo lors du dernier mercato estival comme l’avait annoncé le 10 Sport en exclusivité.

« Je suis heureux d'être ici »