Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar... Ronaldinho règle l'avenir des stars du PSG !

Publié le 1 avril 2022 à 5h00 par A.M.

Depuis l'élimination contre le Real Madrid, des changements sont attendus au PSG, mais Ronaldinho pense que Lionel Messi et Neymar vont rester.

Quelle conséquence aura le fiasco contre le Real Madrid ? Difficile à dire pour le moment, mais l'effectif du PSG pourrait connaître un sacré renouveau. Et même Lionel Messi et Neymar ne semblent pas épargnés. Les deux stars parisiennes ont déçu cette saison, mais pour Ronaldinho, les deux anciens acolytes du FC Barcelone reviendront plus fort la saison prochaine.

Pour Ronaldinho, Messi et Neymar vont rester