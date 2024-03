Mercato - PSG : Mbappé va s'en aller plus tôt que prévu ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le départ de Kylian Mbappé pour l'été prochain est d'ores et déjà acté au PSG, mais Luis Enrique persiste désormais à n'accorder un temps de jeu que très limité au capitaine de l'équipe de France. Et si l'on se fie au discours du technicien espagnol, Mbappé pourrait même finir par quitter l'équipe première du PSG avant même la fin de la saison dans le but de préparer l'avenir...

Ce n'est plus un secret pour personne, la belle histoire d'amour entre Kylian Mbappé et le PSG prendra fin à l'issue de la saison. L'attaquant tricolore de 25 ans a déjà annoncé mi-février à ses dirigeants qu'il ne prolongerait pas, et prendra donc très certainement la direction du Real Madrid. Luis Enrique agit donc en conséquence et n'hésite pas, depuis l'annonce de cette nouvelle, à laisser Mbappé sur le banc ou bien à le sortir prématurément en cours de match alors que le PSG ne mène pas au score. Ce scénario s'est d'ailleurs reproduit vendredi soir, sur la pelouse de l'AS Monaco (0-0).

« Il faut qu'on s'habitue à jouer sans lui »

Interrogé au micro de Prime Video juste après le coup de sifflet final, Luis Enrique a justifié sa décision d'avoir sorti Mbappé dès la mi-temps avec une explication très claire : « Tôt ou tard, il faudra qu'on s'habitue à jouer sans Kylian. J'essaie de trouver la meilleure option pour l'équipe, l'option que je pense être la meilleure (…) Tôt ou tard, il ne jouera plus avec nous et il faut qu'on s'habitue à jouer sans lui ». Et l'entraîneur du PSG a persisté quelques minutes plus tard, en conférence de presse : « C'est 100% une décision de l'entraîneur. Tôt ou tard, nous devons nous habituer à jouer sans Kylian. En tant qu'entraîneur, mon objectif est toujours de chercher le meilleur pour l'équipe, ce que je considère le meilleur pour l'équipe » , affirme Luis Enrique. En clair, le PSG prépare déjà le futur sans Mbappé...

Mbappé sorti de l'équipe avant la fin de saison ?

Vu la tournure que prend tout ce feuilleton entre Kylian Mbappé et Luis Enrique et le discours très clair de l'entraîneur du PSG qui se projette déjà sur une équipe sans l'attaquant français, il parait donc plausible d'imaginer qu'il finisse même par décider de ne plus aligner son numéro 7. Et Mbappé pourrait donc être amené à quitter l'équipe première du PSG plus tôt que prévu, avant la fin de la saison et celle de son contrat. Affaire à suivre...