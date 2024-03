Transferts - PSG : Mbappé s’en va, quel avenir pour Hakimi ?

La rédaction

Kylian Mbappé va faire ses adieux au PSG une fois la saison arrivée à son terme, au même titre que son contrat. Et pour ce qui est d’Achraf Hakimi, qui est pour sa part contractuellement engagé envers le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2026, l’ami de Mbappé est également dans le viseur du Real Madrid, mais pas seulement. Halimi doit-il également s’en aller ? C’est notre sondage du jour !

C’est terminé entre le PSG et Kylian Mbappé. Le contrat du meilleur buteur de l’histoire du club arrivera à expiration le 30 juin et ce dernier a annoncé son départ au président Nasser Al-Khelaïfi et à l’ensemble du vestiaire ainsi qu’à l’entraîneur Luis Enrique à la mi-février. Direction le Real Madrid pour le champion du monde tricolore. « Cela (son départ) va marquer une époque. Il semble que Mbappé va partir. Tout le monde en parle beaucoup de l'extérieur, mais nous, en interne, on ne parle pas de ce sujet, on se concentre sur autre chose » . a confié Marco Asensio à Bleacher Report.

Mbappé part au Real Madrid, coup double avec Hakimi ?

Et qu’adviendra-t-il de son ami Achraf Hakimi ? Arrivé au PSG à l’été 2021, l’international marocain s’est lié d’amitié à Kylian Mbappé et aurait été l’objet d’un intérêt du Real Madrid l’été dernier à en croire les informations de The Athletic . Et le club formateur d’Hakimi serait prêt à renouer les liens. Sous contrat jusqu’en 2026 au PSG, le latéral droit pourrait témoigner d’une offensive du Real Madrid pour l’été 2025 en cas de non-prolongation de contrat d’ici-là. The Athletic confie cependant que le Paris Saint-Germain aurait pour projet de lui proposer une prolongation de contrat.

Le Real Madrid, Manchester, Chelsea ou le PSG pour Hakimi ?