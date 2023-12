Mercato - PSG : Mbappé se fait recaler à l'étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé sera autorisé à négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier afin de s'y engager libre en vue de la saison prochaine. Dans cette optique, tous les regards se tournent évidemment vers le Real Madrid qui a plusieurs fois essayer de recruter l'attaquant du PSG. Dans tous les cas, Fernando Morientes ne semble pas préoccupé par ce feuilleton.

Le feuilleton Mbappé va rapidement revenir sur le devant de la scène. Et pour cause, le crack de Bondy n'a toujours pas prolongé son contrat, ce qui l'autorise à négocier à partir du 1er janvier avec le club de son choix en vue de s'y engager libre pour la saison prochaine. Et bien évidemment, le Real Madrid fait figure d'option crédible pour l'attaquant du PSG. Néanmoins, Fernando Morientes, ancien grand buteur de la Casa Blanca , n'en fait pas une obsession.

Morientes n'est pas inquiet si le transfert de Mbappé capote

« Cela dépend de beaucoup de circonstances, je ne sais pas dans quelle position se trouve le joueur, ni dans quelle position se trouve le Real Madrid. Dans ces cas-là, les négociations sont très compliquées », lance-t-il dans une interview accordée au site madridistareal.com , avant de se positionner concernant l'éventuelle arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid.

«Le Real Madrid a été grand sans Mbappé»