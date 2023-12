Mercato - Real Madrid : Une star fixe ses conditions pour sa signature

Hugo Chirossel

Comme Luka Modric, Toni Kroos sera libre de tout contrat en juin prochain. À l’instar de l'international croate, le milieu de terrain n’a pas encore pris de décision concernant son avenir. À bientôt 34 ans, l'Allemand se sent bien et veut continuer à jouer pour la Casa Blanca, à condition qu’il soit titulaire.

Après avoir bien pris le temps de réfléchir, Toni Kroos a finalement décidé de rempiler pour une saison supplémentaire avec le Real Madrid l’été dernier. Un contrat qui court jusqu’en juin 2024 et s’il n’a pas encore fait son choix, le milieu de terrain qui fêtera ses 34 ans le 4 janvier prochain semble plutôt enclin à continuer la saison prochaine.

Deux excellentes nouvelles pour le Real Madrid ! https://t.co/PJeydl4zNQ pic.twitter.com/nbFaAVuAJn — le10sport (@le10sport) December 26, 2023

«Il pourrait même réintégrer l'équipe nationale allemande»

« Il y réfléchira. Il se sent bien, il a hâte d'y être », a déclaré le journaliste Javier Herráez dans l’émission SER Deportivos , confirmant par la même occasion que Toni Kroos pourrait faire son retour en sélection allemande : « Il pourrait même réintégrer l'équipe nationale allemande pour le Championnat d'Europe . »

Kroos veut être titulaire au Real Madrid