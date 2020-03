Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Neymar… Leonardo a des idées pour les remplacer !

Publié le 23 mars 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que Neymar et Kylian Mbappé pourraient quitter le PSG l’été prochain, Leonardo aurait déjà ciblé deux joueurs renom pour pallier leurs possibles départs.

Comme l’été dernier, les stars du PSG devraient faire couler beaucoup d’encre lors du prochain mercato estival. En effet, Neymar figurerait toujours sur les tablettes du FC Barcelone, tandis que le Real Madrid garderait le cap sur Kylian Mbappé. Mais comment devrait faire le PSG s’il venait à perdre Neymar et Mbappé l’été prochain ?

Sancho et Mahrez pour tourner la page ?

Ces derniers temps, un vif intérêt du PSG a été évoqué par la presse étrangère pour deux profils XXL : Jadon Sancho (Borussia Dortmund) et Riyad Mahrez (Manchester City). Même si ces deux pistes sont encore loin d’être bouclées au PSG, Leonardo devrait récupérer de gros montants avec les potentielles ventes de Neymar et Mbappé qui pourraient lui permettre de prendre position pour Sancho et Mahrez.