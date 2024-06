Mercato - PSG : Mbappé fait déjà douter le Real Madrid ?

Pierrick Levallet

Ce n'est plus qu'une question de temps avant que Kylian Mbappé ne soit plus un joueur du PSG. Son contrat expire le 30 juin prochain et l'international français a déjà annoncé son départ sur les réseaux sociaux. Sauf retournement de situation, le capitaine de l'équipe de France s'engagera au Real Madrid. Mais les dirigeants madrilènes auraient quelques doutes concernant l'arrivée de la star de 25 ans.

Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG dans quelques jours. L’international français, qui vient de rejoindre les Bleus à Clairefontaine pour préparer l’Euro 2024, a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il ne comptait pas prolonger son contrat dans la capitale. Le natif de Bondy sera donc libre le 30 juin prochain, et une tendance claire se dessine pour sa prochaine destination.

Le Real Madrid est en pole position pour Mbappé...

Si Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que Manchester United et Liverpool avaient dégainé pour Kylian Mbappé, le Real Madrid reste malgré tout en pole position pour la signature de la star de 25 ans. Après sept ans d’attente, Florentino Pérez touche enfin au but dans ce feuilleton. Mais la Casa Blanca ne devrait pas accueillir le champion du monde 2018 avec la plus grande sérénité.

... mais craint une catastrophe dans le vestiaire