Le PSG veut enflammer le mercato, une deadline est fixée

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé sera un nouveau joueur du Real Madrid la saison prochaine, le PSG compterait frapper fort sur le mercato. D'ailleurs, le club de la capitale voudrait finaliser très vite ses dossiers majeurs. En effet, le PSG aimerait pouvoir compter sur une grande partie de ses recrues dès la reprise de l'entrainement le 15 juillet.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, trois joueurs ont déjà annoncé leur départ : Kylian Mbappé, Keylor Navas et Layvin Kurzawa. Si on ne connait pas encore la prochaine destination des deux derniers, la star de 25 ans sera un nouveau joueur du Real Madrid à l'intersaison, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité.

Mercato : C’est confirmé, une star va échapper au PSG https://t.co/26oPftJog7 pic.twitter.com/hEkwCkXhkO — le10sport (@le10sport) June 1, 2024

Le PSG veut aller très vite sur le mercato

D'après Le 10 Sport, le PSG sait déjà comment compenser le départ de Kylian Mbappé. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi compte renforcer trois postes lors du prochain mercato estival : son aile gauche, son milieu de terrain et le côté droit de sa défense centrale. Dans l'idéal, le PSG aimerait accueillir ces recrues avant le 15 juillet.

Le PSG veut accueillir ses recrues avant le 15 juillet