Mercato - PSG : Mbappé au Real Madrid, Haaland peut tout gâcher

En fin de contrat avec le PSG à l'issue de la saison, Kylian Mbappé n'a toujours pas tranché pour son avenir. Personne ne sait ce qu'il fera, alors que le Real Madrid se tient à l'affût. Mais n'étant pas vraiment serein sur ce dossier, Florentino Pérez se positionnerait sur Erling Haaland. Le Norvégien pourrait d'ailleurs gâcher l'arrivée de l'international français chez les Merengue.

L’avenir de Kylian Mbappé fait couler beaucoup d’encre sur le marché des transferts. Alors que Foot Mercato a annoncé qu’un accord avait été trouvé avec le Real Madrid pour sa signature à l'issue de la saison, Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que la star de 25 ans n’avait toujours pas tranché. L’international français est en fin de contrat avec le PSG en juin prochain et personne ne sait encore ce qu’il fera. Le Real Madrid ne serait pas vraiment serein dans ce dossier. Dans cette optique, Florentino Pérez prévoirait ses arrières.

Haaland préféré à Mbappé au Real Madrid ?

Comme le rapporte SPORT , le plan B du Real Madrid pour Kylian Mbappé serait Erling Haaland. Le club madrilène ne compterait pas faire de folies pour attirer la star du PSG. Les Merengue devraient ainsi se diriger sur le buteur de Manchester City si jamais l’international français ne se plie pas à leurs exigences.

Le Real Madrid peut faire une bonne affaire