Mercato - PSG : Mbappé a bouclé son transfert en secret

Pierrick Levallet

Clap de fin pour Kylian Mbappé au PSG. L'international français a annoncé qu'il n'allait pas prolonger son contrat et qu'il allait donc partir le 30 juin prochain. Sauf retournement de situation, le capitaine de l'équipe de France évoluera au Real Madrid la saison prochaine. Tout serait bouclé pour sa signature, qui ne devrait plus tarder à être officialisée. La star de 25 ans aurait d'ailleurs finalisé son transfert libre dans le plus grand secret.

Ce n’était plus un secret pour personne, mais Kylian Mbappé a voulu annoncer la nouvelle lui-même sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, le capitaine de l’équipe de France a fait savoir qu’il ne comptait pas prolonger au PSG. Son contrat expire le 30 juin prochain, ce qui signifie qu’il partira dans quelques jours. Et sa prochaine destination semble déjà toute trouvée.

PSG : L’un «des meilleurs du monde» va remplacer Mbappé ? https://t.co/lPcNi65aXg pic.twitter.com/dFojI9PbeJ — le10sport (@le10sport) June 2, 2024

Mbappé arrive au Real Madrid

Sauf retournement de situation, Kylian Mbappé évoluera au Real Madrid la saison prochaine. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que la Casa Blanca était en pole position pour obtenir sa signature. Fabrizio Romano a même annoncé ce dimanche que tout était réglé pour l’arrivée de Kylian Mbappé chez Los Blancos . L’officialisation ne devrait plus tarder à tomber.

Le Real Madrid a avancé dans l'ombre