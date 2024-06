Mercato - OM : Un crack plombé par ses agents ?

Hugo Chirossel

L’OM aimerait bien faire signer un premier contrat professionnel à plusieurs joueurs qui ont été des acteurs majeurs du très bon parcours en Coupe Gambardella cette saison. Une situation qui concerne notamment Darryl Bakola, qui a refusé la proposition formulée par le club. Un dossier dans lequel le principal problème serait les agents du milieu de 16 ans.

Après Gaël Lafont (17 ans) en février dernier, Raimane Daou (19 ans) a lui aussi récemment signé son premier contrat professionnel avec l’OM. Marseille aimerait continuer en ce sens et c’est Keyliane Abdallah (18 ans) qui pourrait être le prochain à passer pro. La situation est en revanche plus compliquée en ce qui d’autres jeunes talents marseillais, comme Enzo Sternal (17 ans), Aboubaka Dosso (18 ans) ou bien Darry Bakola.

Bakola a refusé l’offre de l’OM

Comme indiqué par La Provence , l’OM a proposé un bail de trois ans en janvier dernier au milieu de terrain âgé de 16 ans, lui qui est actuellement en contrat aspirant jusqu’en juin 2025. Une offre refusée par Darryl Bakola et dont la contre-proposition formulée par ses agents est jugée comme « démesurée » par le club. L’OM ne veut pas tomber dans la surenchère en ce qui concerne la prolongation de ses pépites, même si Darryl Bakola est considéré comme un grand talent et est suivi par plusieurs clubs européens.

Ses agents posent problème